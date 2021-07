Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA In attesa del decreto che introduce l'elenco dei luoghi in cui sarà indispensabile il Green pass, chi si è vaccinato oppure è guarito dal Covid in questi giorni è alle prese con codici che faticano ad arrivare e applicazioni che non riconoscono alcuni dati. Ieri mattina alle 7, come ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al Question time al Senato, «sono stati scaricati 41,3 milioni di Green pass....