IL CASOROMA Il vaccino antiCovid per bambini ed adolescenti è più vicino di quanto si pensi. Se è infatti vero che ad oggi le dosi somministrate agli adulti in tutto il mondo non possono essere inoculate al di sotto di una certa età a causa dell'assenza di test definitivi (negli Usa da qualche giorno si stanno già immunizzando gli over16), lo è anche che alcuni di questi studi sono ormai in dirittura di arrivo, già entro l'estate.«Da...