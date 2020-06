IL CASO

ROMA Il terzo tempo di Juve-Napoli finisce a insulti. In ballo non c'è la Coppa Italia, ma la medaglia dei social. Da una parte Matteo Salvini, dall'altra Vincenzo De Luca. Proprio il leader della Lega commentando le immagini dei tifosi in festa per le vie di Napoli, in barba alle norme anti-assembramento, aveva punzecchiato il governatore campano del Pd: «Era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse l'altra sera De Luca si era addormentato».

Ieri la risposta, feroce del presidente della Regione: «Dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare qualche nostro pensiero ad un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Mi riferisco ad alcuni commenti fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli, commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, la Campania e del sud che sembra difficile da estirpare».

Senza mai nominarlo De Luca dà del «somaro politico» al leader della Lega, ricordandogli la manifestazione del 2 giugno a Roma («Con la vispa Teresa») violando le norme. Una sequenza di improperi: «Ha la faccia come il fondoschiena per altro usarato». E se il Capitano diventa «l'uomo di Neanderthal», a stretto giro di posta ecco la replica: «De Luca? E' un poveretto che va aiutato, per me la partita è chiusa. Pensi ad aprire gli ospedali».

Un derby senza esclusioni di colpi con il governatore dem che ha attaccato Salvini, sempre senza mai nominarlo, anche sulla fidanzata: «Una volta ha avuto la fortuna di avere una donna stupenda al suo fianco e passava la serata a mandare tweet su broccoletti e radicchio».

