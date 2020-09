IL CASO

ROMA Il primo giorno di scuola, alla fine, è arrivato: questa mattina infatti rientreranno tra i banchi gli studenti dell'Alto Adige. Poco più di 90mila alunni chiamati a sperimentare, per primi, la classe con il distanziamento e l'avvio di un anno scolastico che si prospetta decisamente complicato per gli alunni e le loro famiglie ma anche per il personale. E le scuole dell'Alto Adige giocano di anticipo sul resto d'Italia dove gli istituti restano chiusi ancora per una settimana se non oltre. Si tratta infatti di giorni di fuoco tra la ricerca delle aule in più e dei nuovi banchi, tra docenti che non arrivano e cattedre che quindi restano scoperte. Il risultato? Per ora il tempo pieno è poco più di un miraggio. Le consegne dei banchi monoposto sono iniziate nei territori simbolo dell'emergenza Covid, a cominciare da Codogno, ma in molte Regioni le scuole stanno aspettando ancora gli arredi: il calendario prevede delle priorità, da dare alle scuole elementari e alle zone maggiormente colpite dai contagi, e uno scaglionamento delle consegne che andrà avanti fino a fine ottobre. Dovranno aspettare più delle altre le regioni come Puglia, Calabria e Sardegna che hanno deciso di riaprire le scuole più tardi, dopo le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Per ora quindi non resta che aspettare, ma non è semplice perché senza gli arredi necessari non si possono allestire le nuove classi, basate sul distanziamento, e quindi è complicato avviare la didattica in presenza. Tra banchi e docenti assenti, la ripartenza è in salita. Tanto che le scuole stanno provando a farsi trovare pronte ma l'impresa è decisamente ardua: il 14 si riaprirà in buona parte delle scuole italiane ma almeno per le prime due settimane gli orari saranno ridotti, a singhiozzo.

