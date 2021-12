IL CASO

ROMA Il docente no vax va sostituito ma i supplenti da portare in cattedra, quest'anno, non ci sono: l'unica soluzione, adesso, è chiamare a raccolta i laureandi, giovani non ancora in possesso della laurea ma pronti ad entrare in classe per salvare l'anno scolastico. I prossimi tre giorni, gli ultimi prima della pausa natalizia, si prospettano infatti difficili per i presidi alle prese con le cattedre lasciate scoperte dai docenti senza vaccino e la ricerca, spesso inutile, di supplenti da portare in classe per fare lezione. Per ora si proverà a tamponare le ore scoperte ma a gennaio, quando ormai le sospensioni dei no vax saranno definitive, si rischia il caos. Innanzitutto le scuole e gli uffici scolastici regionali stanno cercando di contare quanti siano effettivamente i docenti che non potranno più entrare a scuola, perché non rispondono all'obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico dal 15 dicembre. Hanno cinque giorni per regolarizzare la loro posizione, dopo di che saranno fuori. Secondo le stime, sono circa 50mila le persone non ancora vaccinate, tra queste però c'è un 20% di docenti che si sta mettendo in regola.

LE PRENOTAZIONI

In molti istituti, infatti, c'è una quota di insegnanti che sta portando in presidenza la prenotazione del vaccino o ha già fatto la prima dose in queste ultime ore. La somma quindi dei non vaccinati dovrebbe scendere, a breve, a circa 40mila: tra questi ci sono anche i lavoratori che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi: sono quindi esentati, tramite certificazione medica, ma non possono stare a contatto con i ragazzi. Anche in questo caso, quindi, devono essere sostituiti. Sono pochi i casi in cui il docente, non vaccinato per motivi di salute, sceglie e viene autorizzato a restare in classe, optando per un aumento di dispositivi di protezione. Considerando quindi un totale di 40mila assenze, si passa a scandagliare le graduatorie. Sono esaurite da mesi, ormai. Da settembre infatti gli istituti comprensivi così come quelli superiori devono fare i salti mortali per trovare un supplente. In questi tre giorni sarà un'impresa praticamente impossibile, visto che saranno pochi quelli che accetteranno un incarico breve rischiando contagi e quarantene a ridosso del Natale. Ma a gennaio il problema si ripresenterà visto che le graduatorie hanno intere classi di concorso scoperte.

NIENTE MATEMATICA

Mancano soprattutto gli insegnanti delle scuole elementari, i docenti sul sostegno e quelli di matematica, alle medie e alle superiori. Una volta fatte scorrere le graduatorie ad esaurimento, le scuole hanno messo mano a quelle di istituto. Nel mese di novembre la copertura delle cattedre è stata completata ma lo erano anche le graduatorie. «Ormai le scuole - spiega la preside Cristina Costarelli - chiamano attraverso le mad, le messe a disposizione, quindi fuori dalle graduatorie tradizionali. Poi si passa a chiamare anche i laureandi, è una necessità: la didattica va portata avanti, se non ci sono i docenti bisogna trovare una soluzione. La chiamata dei laureandi è regolamentata per la facoltà di scienze della formazione, quindi per le elementari, ma viene di fatto estesa anche ad altre lauree per le superiori: per matematica e per le materie professionalizzanti degli istituti tecnici e professionali». Possono essere migliaia, ora, i laureandi che potranno andare in cattedra da gennaio.

Lorena Loiacono

