ROMA Il coronavirus non risparmia neppure le donne e gli uomini della Protezione civile. In dodici sono risultati positivi al test. Per fortuna hanno sintomi lievi e stanno continuando a lavorare da casa, grazie allo smart working. Anche ad Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, è stato fatto il tampone: l'esito è negativo. Lo ha annunciato lui stesso nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio in cui ha illustrato, come prassi, i dati sui nuovi contagiati in Italia.

Ha detto Borrelli: «Sono due mesi che siamo qui e lavoriamo dalle 14 alle 15 ore al giorno, senza soste. Ringrazio gli uomini e le donne del Dipartimento e le loro famiglie. I colleghi positivi al Covid continuano a lavorare dalla propria abitazione, non hanno particolari criticità. La struttura continuerà a gestire l'emergenza, voglio rassicurare tutti. È il nostro lavoro e ne andiamo fieri». Una dozzina di dipendenti positivi al coronavirus sono la dimostrazione, però, che il Sars-CoV-2 ha circolato anche nelle sedi della protezione civile e tra gli operatori. D'altra parte è evidente che neppure istituzioni e strutture di servizio possono essere protette fino in fondo: è dell'altro giorno la notizia che un uomo della scorta del premier Conte è stato ricoverato; giorno dopo giorno sono risultati positivi due viceministri (Sileri e Ascani), due governatori (Zingaretti e Cirio), assessori regionali, prefetti e sindaci. Borrelli, prima di commentare la notizia con i giornalisti, aveva organizzato la messa in sicurezza della struttura. Si legge in una nota della Protezione civile: «Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo, il Dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici persone positive. Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi del dipartimento a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle indispensabili attività lavorative in modalità smart working e per limitare il più possibile la presenza del personale nelle sedi di via Vitorchiano e via Ulpiano». Da ieri tutte le riunioni del Comitato operativo si svolgono quotidianamente in collegamento in videoconferenza..

