IL CASO

ROMA Il coronavirus è arrivato anche in Italia, a Roma. Due turisti cinesi, marito e moglie di 67 e 66 anni, sono risultati positivi alla malattia. La stanza dove i due soggiornavano all'hotel Palatino, nel cuore della Capitale, è stata sigillata. Ieri il pullman con a bordo il resto della comitiva di asiatici, arrivati con lo stesso tour operator della coppia il 23 gennaio all'aeroporto di Malpensa, è stato scortato dalla polizia allo Spallanzani. Ospedale centro d'eccellenza per le malattie infettive che ieri sera ha chiuso il servizio di accettazione. Nel frattempo il governo ha stabilito lo stop ai voli da e per la Cina. Il nostro è il primo Paese in Europa ad adottare questa misura. Sempre ieri, durante la conferenza stampa organizzata per dare la notizia, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che non c'è «nessun motivo di preoccupazione».

IL NOME

Adesso ha un nome: il coronavirus di Wuhan, secondo l'Oms, va chiamato Malattia respiratoria acuta 2019-nCoV. Ma soprattutto nella riunione di Ginevra il comitato di esperti l'ha qualificata come Emergenza globale. «La principale ragione non è quanto sta accadendo in Cina, ma quanto avviene in altri paesi. Il timore è che il coronavirus possa diffondersi in nazioni con sistemi sanitari deboli», ha detto il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le decisioni che si potrebbero prendere per limitare il contagio in teoria sono estreme, come lo stop ai collegamenti con la Cina. Altre conseguenze: riduzione del commercio con il colosso asiatico. Ma contro queste misure così devastanti si oppone proprio l'Oms che sconsiglia la limitazione degli spostamenti e dei commerci. E chiede invece investimenti corposi per sviluppare il vaccino, per migliorare le diagnosi e i controlli. Va sempre ricordato che l'Oms negli ultimi anni ha proclamato l'emergenza sanitaria globale per Ebola, Zika e H1N1. Il presidente cinese Xi, intanto, ha rilanciato la linea dura, promettendo punizioni per i funzionari regionali e centrali che non applicheranno tutte le contromisure disposte per fermare l'epidemia. E in Italia? Dallo Spallanzani confermano che tutti i casi sospetti sono risultati negativi, compreso quello del turista cinese soccorso in un hotel del centro di Roma.

E slitta di 72 ore il rientro degli italiani bloccati nella zona del contagio. Ieri sera spagnoli e britannici che si trovavano a Wuhan sono ripartiti con un unico aereo verso l'Europa. Anche giapponesi e americani hanno riportato a casa i loro concittadini che vivevano nella provincia di Hubei sigillata a causa del contagio del coronavirus 2019-nCoV. Nei prossimi giorni toccherà agli italiani, una sessantina, anche se l'operazione di rimpatrio, gestita dalla Farnesina e dal Ministero della Difesa, è in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Poiché allestire un aereo militare è complicato per questo tipo di trasporti, così come ottenere le autorizzazioni al sorvolo, inizialmente si era pensato di noleggiare un charter privato. Le due compagnie contattate hanno però rinunciato quando è stato spiegato che al ritorno anche l'equipaggio sarebbe dovuto andare in quarantena, particolare che complica l'operativo di una compagnia aerea e che comunque che ha trovato l'opposizione dei piloti. Per questo, si è tornati al piano iniziale di un aereo militare, un Boeing 767, anche se si stanno facendo ancora alcuni tentativi con altre compagnie. Esclusa, per ora, la possibilità di sfruttare i 70 posti messi a disposizione dall'aereo dei francesi. Morale: l'aereo dall'Italia partirà tra domani e domenica, dovrà volare per dieci ore, recuperare i 60 che hanno scelto di ripartire, e impiegare altre dieci ore per tornare nel nostro Paese. Dove atterrerà? All'aeroporto militare di Pratica di Mare. Qui scatta un altro problema: dove tenere per 14 giorni in quarantena le persone tornate da Wuhan? Varie le ipotesi in esame, prevale quella della caserma della Cecchignola. Da Wuhan ieri sera confermava la studentessa siciliana Laura Turdo: «Non ci hanno detto quando potremo partire».

Ieri il Comitato di emergenza dell'Oms ha confermato che ci sono nuovi casi in Finlandia, India e Filippine. In totale i contagiati sono - per i media asiatici perché i dati dell'Oms erano fermi al giorno prima - 8.243, le vittime sono già 171. Una ricerca di specialisti di Hong Kong ipotizza che siano già 44 mila. Negli Usa si è arrivati al sesto contagiato, ma con una novità: la trasmissione del virus è avvenuta nel territorio americano. La Russia ha chiuso le frontiere di terra con la Cina, mentre si allunga la lista delle compagnie aeree che hanno sospeso i voli con Pechino, Shanghai e le altre metropoli del gigante asiatico. Dopo British e Klm, ieri è stata la volta di Air France.

Mauro Evangelisti

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

