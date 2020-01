IL CASO

ROMA Il coronavirus di Wuhan è arrivato in Europa, in Francia. Ora è ufficiale e lo ha annunciato ieri sera il ministro della Sanità, Agnes Buzyn. Due i casi accertati: uno a Bordeaux, l'altro a Parigi. Più nel dettaglio, per quanto riguarda il caso di Bordeaux: «Ha 48 anni è rientrato dalla Cina, dove è passato da Wuhan. È ricoverato in una camera isolata. È stato in contatto con una decina di persone dopo il suo arrivo in Francia. È di origini cinesi». E in Italia? Per fortuna per ora solo falsi allarmi. A inizio settimana tre passeggeri cinesi arrivati da Wuhan sono stati portati allo Spallanzani, sottoposti a delle verifiche, ma le analisi hanno confermato che non avevano contratto il coronavirus che sta preoccupando la Cina e che ha già causato 26 morti.

ANALISI

In queste ore i laboratori del centro di eccellenza romano stanno lavorando a pieno regime, visto che altre verifiche sono state necessari non solo per la cantante che era stata ricoverata al Policlinico di Bari (anche in questo caso il contagio da 2019-n-CoV è stato escluso), ma anche per una musicista di Parma che aveva partecipato allo stesso concerto. I primi accertamenti al laboratorio dell'istituto di Igiene dell'Università della città emiliana hanno però rilevato siolo la presenza del virus influenzale di tipo B. Altri due casi da verificare erano stati segnalati a Macerata, ma dal Ministero della Salute precisano che non hanno le caratteristiche neppure per essere considerati «sospetti». In sintesi: mentre in Cina sono state sospese le visite alla Grande Muraglia, sono stati chiusi la Città proibita a Pechino e Disneyland a Shanghai, bloccati tour turistici, isolate metropoli come Wuhan ed altre dodici città per un totale di 41 milioni di abitanti, in Europa si mantiene la guardia altissima, con controlli rigorosi non appena siano segnalati casi sospetti. E' avvenuto anche in Francia e in Spagna, sta succedendo anche in Italia. Anche se il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, invita a mantenere i confini di questa storia nelle giuste proporzioni: «Non c'è motivo di temere il contagio da nuovo coronavirus: la probabilità di trasmissione, infatti, è simile a quella di una normale influenza. E molto meno elevata del morbillo. Perché il virus si trasmetta è necessario un contatto a meno di un metro, una stretta di mano, uno scambio più prossimo. Il rischio che le persone che arrivano senza sintomi durante il volo siano contagiate è bassissimo, praticamente zero».

Smentita l'ipotesi che all'origine della trasmissione di animale a uomo del coronavirus di Wuhan vi siano i serpenti. Lo hanno spiegato alcuni virologi ascoltati dalla rivista Nature, come David Roberston, che ha spiegato: «Niente supporta l'ipotesi dei serpenti». Secondo Cui Jie (Istituto Pasteur di Shangai), tra coloro che identificarono il virus della Sars nei pipistrelli, «è il mammifero l'ipotesi più probabile». Tesi condivisa anche da Ippolito: «Vorrei dire che i serpenti sono rettili e questo virus ha bisogno di mammiferi».

ISOLATI

Resta una mobilitazione senza precedenti in Cina, con una risposta imponente contro la diffusione del virus, esatto opposto di quella in ritardo che vi fu nel 2002-2003 con la Sars. Ieri sera il bilancio parlava di 897 casi accertati e 26 persone morte. Oltre ai due contagiati in Francia e altri due negli Stati Uniti, le nazioni raggiunte dal coronavirus sono Singapore, Thailandia, Vietnam, Giappone, Taiwan e Corea del Sud. Proprio nel giorno del Capodanno cinese, quando avrebbero dovuto viaggiare 450 milioni di cittadini, nel gigante asiatico ciò che sta succedendo è senza prevedenti. Tredici città in quarantena, dalle quali non si più uscire e in cui non si può entrare; in rete sono state rilanciate le immagini dell'Esercito popolare di liberazione che ha inviato 150 medici militari a Wuhan su ordine del presidente Xi Jinping, mentre quasi tutte le province sono state raggiunte dal virus, con esclusione del Tibet. A Wuhan le autorità hanno disposto un'indagine indagini su alcuni residenti da Wuhan che hanno violato il divieto e sono riusciti a lasciare la città».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA