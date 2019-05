CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il Capitano della Lega mobilita le truppe dei nemici. Effetto boomerang? Quel che è certo è che il numero dei votanti, anche se non parrebbe esserci stato il pienone come in Francia e in Spagna, è stato riempito in buona parte dagli ex elettori di sinistra. Che poi si erano allontanati dalle urne (e altri approdati a M5S) e adesso in un clima da scontro frontale e di nuovo ideologico, basti vedere le piazze tornate in auge il 25 aprile o la guerra del Salone del libro di Torino all'insegna del «dagli a Salvini!», sono tornati...