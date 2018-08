CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA I vitalizi si possono tagliare, ma. Il Consiglio di Stato, esprimendo un parere richiesto dal Senato, segna un punto a favore della sforbiciata già deliberata dall'ufficio di presidenza della Camera. Il M5S, che ne ha fatto una bandiera, esulta e va in pressing sui colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Eppure c'è una subordinata al via libera, che basta a ex parlamentari (ma agli stessi uffici di palazzo Madama) per invitare alla cautela. Perché i giudici amministrativi sottolineano che i tagli vanno fatti secondo i principi...