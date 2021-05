Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA I vaccini devono raggiungere anche i paesi poveri, i blocchi alle esportazioni vanno rimossi. Sulla sospensione dei brevetti, però, non c'è una intesa, si va verso un compromesso. Il «multilateralismo» deve prevalere sui nazionalismi sia per affrontare la pandemia in corso sia per prevenirne ed evitarne altre. Sono questi, in sintesi, i punti principali della «Dichiarazione di Roma» che sarà sottoscritta oggi nel vertice...