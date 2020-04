IL CASO

ROMA I tecnici del Viminale si sono segnati almeno «una ventina di punti controversi» del nuovo Dpcm. E dunque nei prossimi giorni, prima di lunedì 4 maggio, sono attese le circolari esplicative dei tanti passaggi non ancora chiari. Al di là del dibattuto perimetro dei «congiunti», ci sono altre domande che attendono una risposta netta. A partire dalla possibilità di spostarsi nelle seconde case, purché si trovino nella stessa regione. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha dichiarato «di no», ma il divieto che era esplicito nel precedente Dpcm è sparito in quello presentato domenica da Conte. In base a ciò, essendo la manutenzione consentita, in Veneto e Friuli il viaggio fino alla seconda casa è consentito. Di sicuro non si potranno vedere gli amici, nel senso di andarli a trovare a casa o organizzare cene insieme. Al contrario, a distanza e con i dispositivi di protezione si potrà camminare per strada con un amico. Purché non sia una prassi. Vale infatti la regola: si esce per andare a trovare i parenti. O meglio i congiunti. Ma se due o tre amici si danno appuntamento per passeggiare in strada o incontrarsi in libreria - entrambe possibilità consentite - non fanno un assembramento e non violano alcun divieto.

Il decreto consente ai ristoranti di aprire per la vendita dei cibi da portar via. Indicando tra l'altro «l'obbligo di rispettare la distanza di un metro» e «il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi». Ma non indica se si dovrà prenotare per forza on line o via telefono o si potrà andare a fare la fila per ordinare. Non ci sono limiti di distanza per raggiungere i bar o i ristoranti aperti. Infine l'autocertificazione: è destinata a cambiare con nuove voci. Dalla visita ai congiunti, fino alla passeggiata nei parchi.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA