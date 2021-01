IL CASO

ROMA I Responsabili invece di precipitarsi a casa di Gino Vitali per prenderlo a male parole - come hanno fatto, ma in senso contrario, i leghisti nella notte per coccolarlo e riportarlo a destra: operazione riuscita - appena il neo-acquisto si è defilato hanno diramato un solenne comunicato tripartito, Europeisti-Maie-Centro democratico, per ribadire comunque profonda stima e ammirazione per il senatore che li ha illusi di stare con loro. Quello che è andato a Palazzo Chigi, s'è innamorato di Conte («Che galantuomo, che persona speciale» e ancora dice così) ma poi è ricaduto nelle braccia di Berlusconi e Salvini che lo hanno chiamato sussurranti e promettenti e nella notte insonne e tormentata dopo le quattro ha deciso: meglio Silvio che Giuseppe, il primo amore non si scorda mai. E se Roma a quell'ora fosse stata sveglia si sarebbe divertita da morire. Non come el senador italo-argentino Merlo, uno dei capi dei Responsabili, che non decollano ma non mollano, che invece in queste ore va a caccia di fantasmi: «Vitali? C'è un complotto per delegittimarci!».

IN MISSIONE

Comunque ieri mattina lo spasso non è mancato. Quello di vedere i peones che si muovono da statisti e salgono al Quirinale in terzetto - Merlo più Causin e il comandante De Falco - celebrando l'esordio dei Responsabili alle consultazioni con il Colle. E all'uscita dettano la linea a Mattarella: «Gli abbiamo detto di fare presto». Nel risolvere la crisi. Ed erano un po' abbacchiati per le brutte figure a ripetizione (dal bisogno di farsi prestare una dem per fare numero al Senato all'esilarante voltafaccia del semi-voltagabbana Vitali) ma anche soddisfatti di poter raccontare ai nipotini di essere stati ricevuti, addirittura, da Mattarella. E Vitali? «E' uscito dal gruppo di Forza Italia ma non l'ho mai visto arrivare nel nostro. Si sarà fermato a mezza strada», dice il comandante De Falco scendendo dalla «missione operativa» sul Colle e chissà se a mezza strada ha incontrato per caso Vitali, magari riuscendo a reimbarcarlo: «Torna a bordo, Gino!». Il fatto è che quelli come Gino, incerti, spaventati dalla sicura non ricandidatura nonostante le promesse di Berlusconi e Salvini, terrorizzati dall'ipotesi elezioni, se dovesse precipitare tutto - questa la certezza degli strateghi della responsabilità - «voterebbero la fiducia e verrebbero a noi». E intanto? L'Armata Brancaleone assicura: «Ora ci prendiamo una pausa di riflessione. Poi si riapriranno le porte. E verranno da noi - parola del senador Merlo - tanti altri. Ma non ora». E se non ora quando? Forse mai, perché la cilecca è una cilecca e non è aria di grandi trionfi. Ma loro si considerano un «contenitore», una calamità per forzisti e altri centristi che prima o poi funzionerà. A meno che non siano proprio i Responsabili - come ieri si vociferava nella Lega - a perdere qualche pezzo e un paio di loro già si starebbero offrendo, ma forse sono millanterie lumbard, al Carroccio.

LO SGUARDO LUNGO

Sta di fatto che, come se non bastasse, mentre gli Europeisti cioè questi responsabili chiedono un governo amico di Bruxelles, cioè il Conte Ter, spuntano vecchie dichiarazioni di uno dei big della compagnia - il lucano De Bonis, ex M5S - che dicono questo: «La Ue? Vuole il fallimento delle imprese italiane. Basta euro, entriamo nell'area del dollaro». Il Causin, capodelegazione nella gita al Colle, vuole entrare invece nel partito di Conte: «Io credo che questo partito lo faremo». Ma a Conte, visti gli esordi, conviene fare gli scongiuri. Infierisce La Russa: «La squadra catturandi non funziona». E la vicenda Vitali ha bloccato sul nascere la tentazione di chi - si parla di un paio di forzisti, amici di Mariarosaria Rossi - stava per fare a sua volta il salto. Masticano amaro i mancati salvatori della patria contiana e ancora ce l'hanno con Sandra Mastella che li ha lasciati prima di Vitali: «Ma se siamo europeisti, perché dovevamo scrivere nel simbolo Noi Campani?!». Merlo, che pure è un senador pacioso con grandi prospettive sulla Pampa, ce l'ha con Italia Viva: «Anche quello è un partito di transfughi. Perché nessuno lo dice e tutti attaccano soltanto noi?». Si leccano le ferite, ma poi - c'è da crederci - partiranno più forti di prima.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA