IL CASO

ROMA I cinesi sostengono di avere trovato due diverse combinazioni di farmaci che sarebbero efficaci contro il coronavirus 2019-nCoV. L'Organizzazione mondiale per la sanità, invece, stronca Pechino e replica «non ci sono (a oggi) terapie efficaci» in assenza di una completa sperimentazione. E sempre ieri il dg dell'Oms, Tedros Adhanom Gebreyesus, ha stimato le risorse necessarie per affrontare la crisi dovuta all'epidemia «in 675 milioni di dollari per finanziare il piano di intervento per i prossimi tre mesi». Gebreyesus lo ha spiegato durante una conferenza stampa a Ginevra: «Sessanta milioni di dollari serviranno per le operazioni dell'Oms, il resto per i Paesi che sono particolarmente a rischio». Intanto il gigante asiatico, il 5 settembre, ha toccato il più alto numero di contagi in una sola giornata: 3887. I casi di coronavirus accertati in Cina hanno raggiunto quota 24.631. I nuovi decessi sono 65, tutti nella provincia del focolaio: 492 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia (senza contare i 2 a Hong Kong e nelle Filippine), soprattutto nell'Hubei. Preoccupa anche la vicenda del bimbo risultato positivo al virus dopo 30 ore dalla nascita a Wuhan. Circostanza che, secondo i medici dell'ospedale pediatrico locale, suggerisce un contagio dalla madre, anche lei malata, durante la gravidanza.

LA POLEMICA

Sono due vecchi farmaci antivirali, quelli annunciati ieri da un gruppo di ricerca cinese come una probabile arma contro il coronavirus. Per Li Lanjuan, della Commissione cinese per la Sanità e la Medicina, hanno dimostrato di potere combattere in vitro questo nuovo virus. Si tratta di farmaci già disponibili, come Abidol e Darunavir ma non specifici per il 2019-nCoV, usati in clinica e brevettati contro il virus dell'Aids dove spesso sono utilizzati in un cocktail che adesso si sta provando a sperimentare contro il coronavirus. Per testare l'efficacia di questi antivirali l'equipe medica si è spostata nella provincia focolaio dell'Hubei per «rafforzare il trattamento» dei nuovi pazienti. Un'altra combinazione di farmaci è stata annunciata, sempre ieri, come una possibile terapia vincente per debellare il virus 2019-nCoV. Sul sito del Wuhan Institute of Virology, che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze, i ricercatori hanno fatto sapere di avere individuato due medicinali, il Remdesivir e la Clorochina, con effetti inibitori sul coronavirus.

È invece critica, in relazione ai due studi, l'Oms. Per l'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, l'unico dato certo è il numero «relativamente basso di contagi fuori dalla Cina, l'1%», che «dà una finestra di opportunità per prevenire», per evitare che la situazione degeneri in pandemia, ha spiegato il dg Ghebreyesus.

Nella vicenda è intervenuto anche il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito. «È necessario un percorso per validare le osservazioni scientifiche», ha detto. Ippolito ha poi comunicato i farmaci che si stanno impiegando sui due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani: «Sono il lopinavir-ritonavir prima e il remdesevir dopo. Sono indicati dall'Oms come i più promettenti sulla base dei limitati dati disponibili». «In una situazione così critica si lavora con quello che si ha», ha spiegato, infine, l'esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell'Università di Milano e primario dell'ospedale Sacco. «Attualmente non esistono farmaci specifici contro il nuovo coronavirus e si sta verificando la possibilità di utilizzare vecchi farmaci nati per combattere altri virus», ha spiegato.

Alessia Marani

Giuseppe Scarpa

