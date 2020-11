IL CASO

ROMA Ha ora un'identità, e un'accusa di furto aggravato, l'uomo che il 23 settembre scorso ha sottratto dal Duomo di Spoleto l'ampolla con delle gocce di sangue di San Giovanni Paolo II, incastonata in un contenitore dorato. Secondo i carabinieri è un cinquantanovenne residente nella cittadina toscana di Figline Valdarno, già noto alle forze di polizia per essersi impossessato di altri beni di natura ecclesiastica.

La reliquia donata alla Chiesa di Spoleto-Norcia il 28 settembre 2016 dall'allora arcivescovo di Cracovia il cardinale Stanislaw Dziwisz, però non si trova, anche se l'indagine non è terminata e gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi. A risalire al presunto autore del furto, denunciato a piede libero, sono stati i carabinieri della compagnia di Spoleto insieme a quelli del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia. Determinanti per identificarlo - hanno spiegato gli investigatori - sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della Cattedrale.

L'uomo è stato infatti ripreso nelle fasi precedenti e nel momento del furto, nonché negli spostamenti successivi per i vicoli. I militari hanno poi «seguito» il cinquantanovenne nel suo percorso verso la stazione ferroviaria, mentre saliva su un treno diretto a Foligno, per poi proseguire verso la sua abitazione. Le immagini del volto, parzialmente coperto da un cappello, estrapolate dai filmati, e le particolari caratteristiche fisiche, hanno fatto emergere i primi elementi per la ricerca. La «disinvoltura» di azione e movimento è stata notata dai militari, che hanno portato a ipotizzare di avere a che fare con un «professionista».

L'indagato è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e della sua abitazione ma la reliquia non è stata trovata. Le autorità ecclesiastiche hanno già in passato rivolto un appello molto accorato per la restituzione di un oggetto di valore esclusivamente devozionale, essendo di recente produzione.

Il sospetto di chi indaga è che ora la reliquia sia finita nelle mani di un rigattiere o, ipotesi considerata ancora più plausibile, ceduta a un collezionista attratto dalla figura del Santo Pontefice, visto che quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. I dati sui furti nei luoghi di culto confermano il grande interesse dei ladri rispetto a questi oggetti: rappresentano, infatti, un terzo del numero dei furti complessivi di opere d'arte.

«Nel 2019 sono stati 135 i furti commessi a danno dei luoghi di culto - spiega il generale Roberto Riccardi, a capo del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri -, nel 2018 erano stati 209. Si è verificato, quindi, un calo del 35,4%, ma questo tipo di furto continua a rappresentare una parte rilevante. Gli oggetti che vengono sottratti possono avere valore venale, come quelli d'oro o d'argento, i candelabri, i calici, ma anche un valore simbolico. E spesso quando viene a mancare proprio quell'oggetto dalla chiesa è l'intera comunità a soffrirne e a pregare affinché ritorni». Di recente il Nucleo tutela ha siglato un protocollo con il Vaticano, con il Pontificio consiglio culturale e con la Cei, proprio per la protezione di questi beni.

Nel corso degli anni sono state tante le sottrazioni avvenute all'interno delle chiese. Ma spesso gli specialisti dell'Arma riescono a prendere in contropiede i banditi. A marzo del 2019, infatti, i militari sono riusciti a sapere che i ladri volevano rubare un'opera di grandi dimensioni del pittore olandese Pieter Bruegel il giovane, dalla chiesa di Castelnuovo Magra (La Spezia). La hanno sostituita rapidamente con una tela falsa e i ladri ignari, hanno portato via il facsimile e sono finiti al centro di una indagine che è ancora in corso.

Il 5 settembre scorso è tornato alla comunità di Scansano (Grosseto) un rilievo di Luca e Andrea Della Robbia, sparito dal 1971, e recuperato in Canada nelle mani di un ignaro proprietario. Al momento della riconsegna c'era gente che piangeva. «Gli oggetti di culto - sottolinea ancora il generale Riccardi - possono avere un valore storico-artistico, ma anche devozionale ed emotivo. In piccoli centri ci sono persone che pregano sotto quel simbolo per ciò che hanno di più caro. Mentre quando l'oggetto è particolarmente prezioso, il più delle volte c'è dietro un collezionista».

Cristiana Mangani

