IL CASO

ROMA Ha combattuto contro i clan dei Casalesi riuscendo a ottenere l'ergastolo per i suoi capi. I camorristi gliel'hanno giurata e da 17 anni vive sotto scorta.

Ha rimesso in piedi l'Anac, l'Autorità anticorruzione di cui è stato presidente sino all'anno scorso, chiamato a quel ruolo dall'allora premier Matteo Renzi ma con un consenso bipartisan. E negli ultimi anni il suo nome è stato fatto per ogni tipo di incarico pubblico, presidente del Consiglio compreso, escluso solo il «soglio pontificio», come ha detto con una felice battuta la consigliera del Csm Ilaria Pepe. Adesso arriva una nuova gratificante esperienza per Raffaele Cantone. Il plenum del Csm ha nominato il magistrato napoletano - 56 anni, rientrato al Massimario della Cassazione dopo l'esperienza all'Anac - procuratore di Perugia.

IL POSTO CHE SCOTTA

Un ruolo delicato, visto che si tratta dell'ufficio giudiziario che ha in mano l'inchiesta sul pm romano Luca Palamara, da cui è scaturito il terremoto che ha investito Palazzo dei marescialli con le dimissioni di cinque consiglieri. La decisione ha diviso i consiglieri. È passata con 12 voti a favore (delle toghe progressiste di Area e, fatto inedito in questo Csm, dell'intero schieramento dei laici), mentre altri 8 sono andati al diretto concorrente di Cantone, il procuratore aggiunto di Salerno Luca Masini, che ha avuto il sostegno dei togati di Autonomia e Indipendenza, dell'indipendente Nino Di Matteo e di Magistratura Indipendente. Quanto si sia trattato di una scelta travagliata lo dimostrano anche le quattro astensioni arrivate dal gruppo di Unicost e dal primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone.

LA CRITICA DI DAVIGO

La minoranza ha dato battaglia, ritenendo Masini il più adatto a fare il procuratore con i suoi 27 anni trascorsi tutti nel ruolo di pm e in diverse procure di tutta Italia, contro i 15 esercitati da Cantone, nella sola procura di Napoli, risalenti a 13 anni fa, come hanno ricordato puntigliosamente Piercamillo Davigo e Giuseppe Marra (A&I). «Non ce l'ho con i fuori ruolo ma non possono saltare la fila, le scorciatoie fanno infuriare i magistrati», ha avvertito Davigo, relatore della proposta a favore di Masini. Di Matteo è andato oltre: «Cantone ha ricoperto un prestigioso incarico politico. È per questo che non è opportuno che vada a dirigere proprio quella procura competente sui magistrati in servizio a Roma e su ipotesi di reato che possono riguardare a vario titolo politici o ambienti di potere romano inevitabilmente vicini e connessi a quella stessa compagine politica che fu decisiva nella sua nomina». Esplicito il riferimento alla «vicenda Palamara-Lotti», cioè ai colloqui tra il pm romano e l'ex ministro, allora molto vicino a Renzi sulle future nomine del Csm. Proprio quelle conversazioni invece, secondo Mario Suriano, presidente della Commissione direttivi, sono la cartina di tornasole dell'«indipendenza» dell'ex presidente dell'Anac: «dalle chat vediamo che Cantone non doveva andare a Perugia, secondo persone vicine al presidente del Consiglio che lo nominò all'Anac».

