IL CASOROMA Governo passato e futuro (in una qualunque di tutte le forme ipotizzate finora) per una volta sono d'accordo senza distinguo: il caso degli agenti doganali francesi entrati armati in una sala della stazione di Bardonecchia da anni affidata ad una associazione che assiste i migranti è considerato grave, tanto più perché da Parigi non sono arrivate scuse né formali né informali.Tutto è accaduto molto rapidamente, l'altro ieri sera, come ha ricostruito in una relazione il commissariato di zona. Alle 19.30, infatti, proprio al...