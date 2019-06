CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Gli esami non finiscono mai, se sei un sottosegretario del M5S. «E io speriamo che me la cavo, allora», scherza chi è in bilico. E così la Graticola grillina (vecchia procedura rispolverata in questo momento di crisi) diventa per la delegazione di sottogoverno uno stress test, in una situazione in cui l'incubo rimpasto, quello vero, incombe sui ministri pentastellati. E intanto c'è chi l'ha presa con filosofia e si è bevuto un caffè prima dell'interrogazione per darsi la carica come ai tempi dell'università (ed è stato il...