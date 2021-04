Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Giustizialista non più. Garantista sì, eccome. Perché «mio figlio è innocente», grida Beppe Grillo in un video da padre disperato in cui cerca di difendere il figlio Ciro, che può essere rinviato a giudizio tra pochi giorni per un caso di stupro. Quello ai danni di una ragazza milanese di origini svedesi (S.J, diciannovenne), una studentessa che quasi due anni fa, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2019, sarebbe stata...