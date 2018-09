CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Finora sono soltanto promesse. Ma se davvero tutti gli annunci arrivati dai due fronti in campo, Lega e Movimento 5 Stelle, saranno messi nero su bianco, il conto della prossima manovra potrebbe lievitare a circa 40 miliardi. Una cifra monstre che nemmeno il deficit al 2,4% del Pil, sonoramente bocciato dai mercati, basterebbe a coprire. Mancherebbero all'appello altri 13 miliardi di risorse aggiuntive. Ecco perchè sarà la roadmap della Legge di Bilancio a far quadrare i conti con le coperture, tra tagli e nuove risorse. Non...