IL CASOROMA «Faremo di tutto per approvare la legge, martedì chiederemo venga messo al voto il biotestamento». Ad un anno dalla sconfitta referendaria, Matteo Renzi torna in tv al termine di una domenica di convention e raduni. A cominciare dall'assemblea di Roma della Cosa Rossa che, come previsto, ha incoronato Pietro Grasso leader. Al presidente del Senato «un in bocca al lupo» e l'invito «ad una campagna elettorale civile». Meno tenero nei confronti della nuova formazione Liberi e uguali, che raccoglie gli scissionisti di Mdp,...