IL CASOROMA Erano due i gommoni partiti da Al Khoms, in Libia, alle 22 del 20 aprile, uno dei quali è naufragato a una quindicina di miglia dalla costa in area Sar libica, mentre il terzo segnalato da Alarm Phone con una quarantina di migranti a bordo e del quale non ci sarebbe più traccia, sarebbe partito da una zona più a ovest, verso la Tunisia. C'era mare molto grosso quando le due imbarcazioni sono state fatte salpare, le condizioni...