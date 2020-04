IL CASO

ROMA Era orgogliosa e presuntuosa la Svezia per la sua diversità. Faceva perfino lezioni all'Italia, considerandola esagerata e enfatica nel voler chiudere tutto contro l'avanzata del virus. E sbandierava il suo no lockdown - e ognuno pensi a limitare i propri spostamenti e le sue strette di mano continuando a mangiare nei ristoranti e a divertirsi nei parchi - il governo socialdemocratico di Stoccolma arciconvinto che il modello di società (presunta) aperta battesse l'epidemia. Ora però l'utopia svedese s'è di colpo scontrata con la realtà e siamo (quasi) al contrordine compagni. Ossia al passaggio dalla linea soft, naufragata sotto l'escalation di contagi e di morti delle ultime ore, alla linea dura all'italiana che si sta rendendo necessaria di fronte a questi dati. Giovedì scorso i malati di coronavirus erano 5000, circa la metà a Stoccolma, e i morti 239. Ora siamo a oltre 6800 contagi e 401 decessi, con un aumento della mortalità maggiore rispetto agli altri tre Paesi scandinavi che da subito hanno adottato la strategia del rigore. Un disastro svedese, insomma. E davanti alle accuse dell'opposizione di destra e del mondo produttivo il premier Stefan Lofven non sa più come sostenere la sua politica. La difende in maniera residuale, ma ammette: «Ci stiamo preparando a una situazione da migliaia di morti». Non adotta da subito il lockdown, non silura l'epidemiologo di Stato a cui tutta la gestione della lotta è stata affidata (Anders Tegnell, che ha fatto chiudere licei e università ma non le altre scuole e nemmeno i luoghi pubblici e considera la vera trincea anti-morbo la bassa età media degli svedesi, 40 anni, come se fosse di per sé immunizzante) ma è preoccupato il governo per questo peggioramento del focolaio a Stoccolma, per le case di cura che ospitano anziani che sono strapiene (il 20 per cento dei 10 milioni di svedesi ha più di 65 anni) e in questo scenario l'esecutivo socialdemocratico ha chiesto maggiori poteri al Parlamento. Ossia agire per decreto senza l'ok dell'aula, nel caso si rendesse necessaria ad esempio una chiusura temporanea di aeroporti, parte del trasporto pubblico, negozi e ristoranti.

L'AVVENTO DEI TAMPONI

E' proprio cambiata insomma l'atmosfera in Svezia. Dove l'impronta in apparenza libertaria della società, coniugata a un controllo tramite il welfare state che accompagna i cittadini dalla culla alla tomba e ricorda l'impianto d'antan delle repubbliche socialiste, prevedeva che ognuno si regolasse da sé nel non contagiarsi e nel non contagiare e peccato però che questa impostazione ideologica stia cedendo di fronte ai dati di fatto. L'Organizzazione mondiale della sanità aveva criticato il Paese scandinavo perché non faceva i tamponi, e ora i tamponi si cominciano a fare anche se la situazione ospedaliera rischia di essere critica. La Svezia è agli ultimi posti nella graduatoria: ha 2,5 posti letto ogni 1000 abitanti, contro il 3,4 dell'Italia (e l'8,3 della Germania). In ogni caso, si moltiplicano freneticamente gli appelli governativi a lavorare da casa, mentre il lockdown è sempre più nell'aria. E pensare che il professor Tegnell, il plenipotenziario della politica medica, ha criticato l'Italia dicendo che rispetto al nostro «il sistema sanitario svedese ha prerogative decisamente migliori per la lotta all'epidemia». Gli ha risposto l'ambasciatore italiano a Stoccolma, Mario Cospito, obiettando che «sia l'Oms sia la Ue hanno manifestato pieno apprezzamento sulle azioni svolte dall'Italia».

Intanto l'opposizione vuole che il Parlamento mantenga l'ultima parola sulle eventuali nuove misure rigoriste, e la stretta graduale è già in atto. Basti pensare che se fino a pochi giorni fa erano vietati soltanto gli assembramenti di oltre 500 persone, adesso si è scesi a quota 50. E il modello italiano, quello del realismo senza troppi grilli per la testa, sembra proprio in viaggio verso la Scandinava.

Mario Ajello

