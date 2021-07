Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA È stato ucciso a colpi di pistola nelle ore in cui anche nel Chiapas, la regione delle municipalità ribelli zapatiste nel sud-est del Messico, gli italiani che vivono lì, stavano festeggiando la vittoria agli Europei. Michele Colosio aveva cambiato vita dieci anni fa e abitava a San Cristobal de Las Casas, dove si occupava di volontariato e cooperazione. Nato 42 anni fa a Borgostallo, in provincia di Brescia, era per tutti...