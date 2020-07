IL CASO

ROMA É il 28 luglio quando un superiore della stazione Farnese manda ad Andrea Varriale, il militare che due giorni prima era in servizio con Mario Cerciello Rega, un audio su whatsapp nel quale si raccomanda di non parlare con nessuno dell'ordine di servizio. Secondo la difesa di Finnegan Elder, l'americano che insieme a Natale Hjorth è accusato del delitto del vicebrigadiere, dimostrerebbe che sull'intervento a Trastevere, avvenuto nelle ore precedenti all'omicidio di Cerciello Rega, l'ordine di servizio non era stato completato, così come sostenuto finora dai militari. Il file è stato fatto ascoltare ieri in aula nel corso dell'udienza del processo per omicidio a carico dei due americani. Secondo gli avvocati Renato Borzone e Roberto Capra dimostrerebbe anche che l'identificazione di Sergio Brugiatelli, il mediatore con i pusher che Cerciello e Varriale accompagneranno a recuperare lo zaino, nella drammatica operazione che costerà la vita a Cerciello, non era stato identificato. L'audio tira i ballo anche Sandro Ottaviani il comandante della stazione, indagato per falso.

IL COLLEGA

«Con senza o senza pistola le cose non sarebbero cambiate, forse se avessimo avuto l'arma sarebbe andata peggio». Ne è convinto Andrea Varriale, che ieri ha proseguito, davanti ai giudici della prima corte d'Assise, la sua testimonianza. Una lunga ricostruzione in cui Varriale ha cercato di chiarire alcuni aspetti di una vicenda complessa. Sulla pistola, in particolare, il carabiniere ha ammesso di avere commesso «un errore stupido, una leggerezza» quando raccontò il falso, alcuni giorni dopo il fatto, al colonnello Antonio Petti, ex capo del gruppo Roma, affermando che quella notte aveva con sé la pistola di ordinanza e che l'aveva consegnata al suo «comandante di stazione in ospedale». Varriale ha rivendicato la scelta di non portare la Beretta per questioni di praticità.

