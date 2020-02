IL CASO

ROMA Due passeggere tedesche che starnutiscono in modo un po' più accentuato, e l'Intercity che arriva da Venezia diretto a Monaco, si ritrova bloccato al valico del Brennero. L'Austria decide di chiudere improvvisamente le frontiere, in maniera unilaterale e senza avvertire il governo italiano, e lo fa per timore di una diffusione del coronavirus. Il risultato è che i trecento passeggeri che si trovano a bordo hanno passato la notte sui sedili dei vagoni e, probabilmente, anche oggi rimarranno fermi e controllati a vista, almeno finché, in serata, non arriveranno i risultati dei tamponi effettuati alle due turiste tedesche, fatte scendere alle 15 a Verona e portate di corsa in ospedale.

Inutili i tentativi di chi era sul treno di raggiungere la propria destinazione salendo sul convoglio successivo, anche questo è stato bloccato. La polizia ferroviaria ha provato a ricollocarle su un mezzo di Trenord che doveva arrivare al Brennero alle 19,40, ma dopo un'iniziale apertura dell'Austria c'è stato il dietrofront.

A segnalare la presenza delle due turiste con la febbre è stato lo stesso capotreno. Da qui la notizia ha raggiunto il ministero dell'Interno di Vienna e il capitano distrettuale responsabile di Innsbruck-Land ne ha impedito l'ingresso. La vicenda ha creato una certa tensione tra i due paesi, anche perché fino a ieri sera non era stata trovata una soluzione.

La questione comincia a diventare delicata, perché da più parti, in Europa e non solo, la voglia di chiudere all'Italia si comincia a far sentire. E il caso dell'Intercity rischia di non essere l'unico. La fulminea diffusione del coronavirus nelle regioni del Nord ha fatto balzare il nostro paese al terzo posto per numero di contagi in tutto il mondo: a parte la Cina, resta dietro solo alla Corea del Sud (602 casi), superando il Giappone (fermo a 135). L'emergenza sta allarmando l'Europa e in particolare i Paesi vicini, con Francia, Svizzera e Austria che sono pronti a eventuali contromisure se la situazione dovesse peggiorare. E c'è chi, tra i più oltranzisti, chiede controlli alle frontiere, come la leader dell'ultradestra Marine Le Pen.

Nella serata di ieri, poi, la Romania ha annunciato le prime misure di contenimento disponendo la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che siano state nelle due regioni italiane negli ultimi 14 giorni. Un impatto pesantissimo soprattutto per il Veneto, con le migliaia di imprenditori che hanno aperto negli anni rapporti di lavoro e anche aziende nel Paese dell'Est Europa, e le decine di migliaia di lavoratori romeni che vivono in Veneto.

Oltre confine il livello di attenzione si è inevitabilmente alzato. A partire dalla Svizzera, dove circa 68.000 italiani vanno a lavorare ogni giorno. «In base alla situazione attuale non vi sono limitazioni all'ingresso», ha spiegato l'ufficio federale della Sanità pubblica. E anche se finora non si registrano contagi, qualche politico locale invoca la misurazione della febbre a tutti i transfrontalieri.

Una stretta verso l'Italia è già stata adottata da Israele. Le autorità hanno disposto che chiunque provenga dal nostro Paese, dall'Australia, dalla Cina e da altri asiatici, e ha avuto febbre sopra i 38 gradi e difficoltà respiratorie, dovrà sottoporsi a controlli al rientro. Gli Usa stanno a guardare con attenzione: dopo aver bloccato la concessione dei visti per la Cina, potrebbero decidere di farlo anche verso l'Italia.

