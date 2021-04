Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Due inchieste simili, ma non identiche, e due decisioni opposte. Se la Procura di Catania ha chiesto il non luogo a procedere a carico di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, ieri il gup di Palermo, su richiesta dell'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Gery Ferrara, ha disposto il rinvio a giudizio del leader della Lega per il sequestro di 147 migranti a bordo della nave spagnola Open Arms. L'ex ministro dell'Interno verrà...