CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Due carabinieri per Liliana Segre. Ed ecco la scorta che è stata assegnata alla senatrice a vita. Riceve minacce continue, è considerata in pericolo, e va protetta la senatrice a vita. Così s'è deciso e così è giusto, vista la situazione d'allarme intorno alla sua persona. I due angeli custodi seguiranno la Segre negli appuntamenti pubblici. E subito la notizia è diventata sui social e nella propaganda politica la riprova che è talmente grave l'«emergenza democratica» in corso in Italia, a causa della recrudescenza del...