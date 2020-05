IL CASO

ROMA Doveva abbattersi un diluvio di mascherine sul Paese. Al massimo, sull'Italia, è caduta una leggera pioggerellina che è subito cessata quando è stato comunicato dal commissario straordinario Domenico Arcuri: «Ho emanato un'ordinanza per cui il prezzo massimo sarà 0,5 euro al netto dell'Iva». Era il 26 aprile. Da quel giorno trovare le chirurgiche nelle farmacie è diventato quasi impossibile. Nella migliore delle ipotesi si potevano acquistare sottobanco a 1 euro. Dopo l'ennesima empasse Arcuri mercoledì ha prima attaccato i distributori - Associazione distributori farmaceutici (i privati) e Federfarma Servizi (le coop) - che gli avevano garantito una disponibilità di 12 milioni di pezzi. In realtà, invece, si è scoperto che solo un quarto di quel materiale era buono, il resto non aveva la certificazione. Dopodiché il commissario, ieri, ha indicato ai due distributori un fornitore a cui rivolgersi per ottenerne 10 milioni al prezzo, all'ingrosso, di 38 centesimi l'una.

AUTOPRODUZIONE

Il commissario straordinario, insomma, cerca di guadagnare tempo. Perché trovare, sul mercato internazionale, le chirurgiche alle condizioni indicate dal governo italiano è impresa ardua. Il prezzo lo fanno domanda e offerta, e mai come in questi tre mesi la richiesta è schizzata in alto trascinando il valore delle chirurgiche alle stelle. L'unica soluzione sarebbe, appunto, l'autoproduzione. Una strada tracciata da Arcuri già il 25 aprile ma la cui realizzazione richiede ancora del tempo. Solo tra giugno e luglio le macchine comprate, e fatte installare dal governo in grandi aziende italiane, come Luxottica ed Fca, saranno capaci di realizzarne diversi milioni al giorno. Le prime mascherine, sperimentali, verranno stampate a partire dal 18 maggio. E nel frattempo? Nel frattempo la pesca nel mercato globale impegnerà gli sforzi di Arcuri per garantire l'approvvigionamento nazionale.

Giuseppe Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA