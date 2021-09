Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Dopo aver commesso la strage, quella in cui morirono nel 2010 otto ciclisti falciati dalla sua auto, pareva si fosse pentito: «Perché non sono morto anch'io?» lo sentì piangere qualcuno. Undici anni dopo, Chafik Elketani, 34 anni, marocchino, ha provocato un altro incidente, il 6 settembre, in cui è morto un suo connazionale, Fennane Noureddine, 31 anni. Per questo Elketani è stato arrestato con l'accusa di omicidio...