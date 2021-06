Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Domani si gioca all'Olimpico di Roma Italia Galles. E per la terza gara della fase a gironi degli Europei sono attese da Cardiff circa tremila persone. Alcune già ieri in città, ma senza alcuna restrizione. Soltanto 24 ore dopo scatteranno le nuove misure (con la quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi proviene dal Regno Unito) volute dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, per provare a frenare la diffusione della...