IL CASOROMA «Di solito ci attaccano nella polemica politica. Ma adesso stanno tutti riconoscendo che siamo un presidio della democrazia. Sennò, gli eversori non attaccavano il sindacato». Dice così Maurizio Landini, in mezzo ai suoi che gli fanno l'eco davanti alla sede della Cgil devastata e davanti a quelli che arrivano (chi intonando Bella Ciao) fin dal primo mattino. La giornata della solidarietà, non solo da parte della sinistra ma...