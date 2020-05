IL CASO

ROMA Dalla sua parte ha Silvio Berlusconi. Ma meno di dodici ore dopo aver deciso di scavalcare l'ultimo decreto del premier Conte e dare il via libera alla riapertura di bar e ristoranti con tavolini all'aperto, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, si ritrova a dover gestire la rivolta di numerosi sindaci della sua terra, di diversi schieramenti politici. E questo, proprio mentre il governo, con il ministro Francesco Boccia, rilancia il suo ultimatum: o l'ordinanza viene sospesa o il governo prenderà la strada della diffida.

L'iniziativa di Santelli non è che la punta della freccia che i presidenti di Regione del centrodestra hanno deciso di lanciare contro l'esecutivo chiedendo in coro anche attraverso una lettera al presidente della Repubblica - di rivedere la Fase 2 immaginata dal presidente del Consiglio.

La governatrice difende la sua scelta. «O ci siamo noi a dare delle risposte o questo territorio diventerà preda di chi le risposte le dà e anche velocemente e si chiama criminalità organizzata». Santelli ricorda di essere stata tra le prime a imporre anche chiusure più drastiche «di quelle nazionali», ma ora è convinta sia il momento di «restituire un po' di libertà che avevamo sottratto ai cittadini». E poi, ne è sicura, «è chiaro che si riapre ma non è che avremo i ristoranti pieni. Ci sarà poca gente, c'è paura ma dovremo cercare di rimetterci in moto».

Regioni contro esecutivo e viceversa, dunque. Ma a completare il cortocircuito istituzionale sono i sindaci di molti comuni calabresi che bocciano la fuga in avanti della presidente e, in gran parte, scelgono di sospendere l'ordinanza regionale. Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ha detto «no all'apertura per evitare strappi laceranti», ma c'è anche chi, come il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha addirittura accusato la governatrice di «giocare sulla pelle dei cittadini».

Una frenata, tuttavia, arriva anche dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che vanta trascorsi con Forza Italia e che, alle ultime regionali, era stato dato in avvicinamento alla Lega. La scelta, in questo caso, è stata quella di limitarsi a sospendere fino al 4 maggio l'ordinanza regionale, tanto che la stessa Santelli spiega che il primo cittadino ha semplicemente «chiesto due giorni per organizzare la polizia municipale per i controlli».

La governatrice, comunque, incassa il sostegno dei maggiori esponenti calabresi del suo partito e di una buona parte dei sindaci di centrodestra. «Mi aspetto che il governo assuma la normativa cornice, cioè le precauzioni necessarie, quelle a cui tutti ci dobbiamo uniformare e poi che lasci il dettaglio delle singole scelte alle Regioni», dice Santelli rinviando la palla nel campo di palazzo Chigi.

Per ora, tuttavia, il primo risultato è quello di una applicazione dell'ordinanza a macchia di leopardo. E anche gli esercenti hanno reagito in maniera diversificata. C'è chi ha riaperto, ma alcuni locali sono rimasti chiusi proprio per l'incertezza di uno stop da parte del governo, altri hanno aperto ma solo per pulire dopo settimane di fermo ed altri ancora sono stati costretti a chiudere per la sospensione disposta da diversi sindaci. «Non siamo preparati -spiega la titolare della famosa gelateria «Enrico» di Pizzo (Vibo Valentia») - non lo si fa da un giorno all'altro; per chiudere basta un attimo, per aprire no, prima occorre programmare tutto, dai distanziamenti all'organizzazione del personale, anche perché, da quanto ho letto, è molto facile incorrere in sanzioni anche abbastanza onerose. Un'attività commerciale è fatta di organizzazione, non abbiamo nemmeno il latte fresco, ma come si fa ad aprire così?».

Barbara Acquaviti

