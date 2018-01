CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Dal pranzo di oltre quattro ore di Arcore escono le strategie per la campagna elettorale, un poker di partiti: i tre principali più la quarta gamba centrista sulle cui candidature agli uninominali dovrà esserci pieno accordo, due squadre rispettivamente per il programma e per le liste, e infine la notizia che in Lombardia Roberto Maroni potrebbe non essere più il candidato presidente per «motivi personali». Una decisione che ha provocato l'irritazione del segretario leghista Salvini, spiazzato dalla mossa. Il governatore...