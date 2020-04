IL CASO

ROMA Da una quarantena all'altra, dalla Terra allo spazio e ritorno sognando un abbraccio che però dovrà essere rimandato in questi tempi di coronavirus.

Che poi mica basta il termine quarantena per un'astronauta come Jessica Meir: altro che 40 giorni. Ieri la 42enne biologa americana ha di nuovo messo i piedi al suolo dopo 205 giorni in orbita sulla stazione spaziale che di abitabile ha la stessa cubatura di un autobus (da dividere in 6 passeggeri), con la sua cameretta per dormire vasta come una cabina del telefono. Prima di andare lassù il 25 settembre scorso, l'astronauta era stata 14 giorni in isolamento per evitare di ammalarsi dopo 700 giorni di addestramento. E ora l'attendono altri 14 giorni in solitudine, perché il Covid-19 ha mandato all'aria le pur già caute procedure di riabitudine alla vita terrena. Avete fatto i conti? Ogni astronauta - chiedere a Parmitano o alla Cristoforetti - sogna due cose al rientro dalle lunghe missioni in orbita: una doccia calda e l'abbraccio dei familiari, ma per adesso Jessica si dovrà accontentare della prima dopo essersi riempita finalmente i polmoni del vento fresco della steppa del Kazakhstan dopo quasi sette mesi di aria riciclata. Ad accogliere lei, Drew Morgan e il cosmonauta Oleg Skripochka nei pressi di Bajkonur c'era un'inedita equipe in tuta e mascherine per proteggere i tre arrivati il cui sistema immunitario non è mai al massimo dopo queste imprese.

«Surreale - ha detto la Meir- tornare su un pianeta che vive in una maniera totalmente diversa e angosciante da come l'abbiamo lasciato».

Paolo Ricci Bitti

