Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Da ieri è partito il conto alla rovescia per vaccinare il maggior numero di giovanissimi in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Un po' tutte le Regioni hanno riaperto la campagna vaccinale che nelle ultime settimane ha fisiologicamente rallentato per via della pausa ferragostana. In Puglia in particolare è partita una campagna a tappeto per vaccinare tutti i 140.000 under-19 (meno della metà del totale) che ancora risultano...