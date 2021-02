IL CASO

ROMA Chiudere al più presto la crisi di governo per dedicarsi a tempo pieno all'emergenza Covid e al Recovery Plan. Mentre l'Istat segnala la ricaduta dell'occupazione a dicembre dopo cinque mesi di buon recupero, le parole dei leader sindacali mostrano una singolare assonanza con quelle del presidente di Confindustria Bonomi. «Mi auguro che la crisi di governo sia rapidamente superata» ha detto ieri il segretario generale della Cgil Landini; a cui ha fatto eco Anna Maria Furlan per la Cisl: «Abbiamo bisogno di rilanciare l'economia del Paese per il quale l'utilizzo del Recovery Fund rappresenta una occasione straordinaria, per questo già da domani si chiuda la partita della crisi di governo». Sulle stesse posizioni è anche la Uil.

LE DIVISIONI

Sono richiami che naturalmente non cancellano la profondità delle divisioni sul cosa fare e in particolare su alcuni temi, a partire da quello delicatissimo del blocco dei licenziamenti. Gli imprenditori sono disposti ad accettare solo una proroga estremamente selettiva, che riguardi le imprese più in difficoltà destinatarie di cassa integrazione Covid senza costi. Cgil, Cisl e Uil invece, pur riconoscendo che quella attivata ormai più di dieci mesi fa dal governo non può essere una soluzione eterna, vedono ancora tutti i rischi di una deflagrazione sociale. Che in realtà, sempre a guardare i dati Istat, è almeno in parte già iniziata. In queste stesse ore parte anche la possibile stretta finale sul rinnovo contrattuale dei metalmeccanici: le posizioni sono distanti se misurate nei termini numerici degli aumenti salariali richiesti e offerti, ma proprio la difficile fase in corso potrebbe creare un clima favorevole e spingere le parti a dare un segnale di portata più generale.

Al di là della normale contrapposizione dei ruoli, le rappresentanze delle imprese e quelle dei lavoratori avrebbero un ampio terreno comune su cui muoversi quando l'operazione Next Generation Eu entrerà davvero nel vivo. C'è il fronte delle infrastrutture che ha una doppia valenza: certamente assicurare al Paese nel medio periodo quella dotazione indispensabile per un'economia moderna, con particolare attenzione per le aree che ne sono più sprovviste a partire dal Mezzogiorno; ma anche fornire nell'immediato ossigeno all'occupazione, in un settore in fortissima sofferenza da molto prima dell'emergenza pandemica. La stessa trasformazione digitale, se la versione finale del piano italiano riuscirà a trasformare una parola d'ordine in progetti concreti e realistici, rappresenta un'occasione pure per la trasformazione profonda del sistema produttivo. Alla componente Transizione 4.0 sono dedicate nell'ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza circa 19 miliardi.

LE RICHIESTE

Ecco perché negli incontri dei giorni scorsi sia Confindustria sia i sindacati hanno chiesto al governo di essere coinvolti, anche per rivedere ulteriormente il Piano dopo la sua sistemazione nella forma attuale ad opera del ministero dell'Economia. E mentre ancora non si è conclusa una crisi politica il cui detonatore originario era stato la governance della gigantesca operazione, gli imprenditori hanno fatto capire in modo esplicito di aver trovato in Roberto Gualtieri un interlocutore. Il titolare del Tesoro è tuttora impegnato anche nella definizione del quinto decreto ristori, che dopo l'approvazione da parte del Parlamento del nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi potrà essere approvato anche dall'esecutivo dimissionario, ma poi naturalmente dovrà approdare in Parlamento. All'interno del provvedimento oltre alle risorse per le attività commerciali ci sono quelle per le ulteriori settimane di cassa integrazione e in questo ambito dovrà anche essere trovato il punto di equilibrio sul nodo dei licenziamenti.

Luca Cifoni

