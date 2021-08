Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Cambiano le regole per il Green pass. Dal 1 settembre infatti entra in vigore il decreto approvato a inizio agosto che estende l'obbligatorietà della certificazione non solo a scuole e università ma anche a navi, aerei e autobus a lunga percorrenza. Tuttavia, a meno di una settimana dalla data fatidica, la Penisola appare decisamente in ritardo.I TRASPORTIPer quanto riguarda i trasporti ad esempio, è vero che la bozza del...