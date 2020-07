IL CASO

ROMA C'è un pressing esplicito. E poi c'è il tentativo di dare vita a una rete, coinvolgendo i colleghi. Perché le esigenze dei territori - è il ragionamento - non sempre coincidono con i fortini che le forze politiche costruiscono a Roma. Da segretario del Pd, ma anche da presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti continua a spingere perché l'Italia richieda i fondi del Mes per la sanità. Non perde occasione per ribadirlo, nonostante il nodo dell'opposizione dei 5stelle sia ancora irrisolto in maggioranza. «Io non mi fermo di fronte a nulla, ho grande rispetto per il premier, ma mi rivolgo ai cittadini», «è evidente che il Covid ha indicato la strada di una nuova sanità, nuovi ospedali, assunzioni, acquisti in tecnologia. Perché rinunciare a tutto questo?».

E con lui c'è il Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. «I 36 miliardi senza condizionalità per la sanità pubblica non li rivedremo mai più», il Mes io lo avrei preso ieri».

I presidenti di regione del Pd, d'altra parte, sono in linea con la posizione ufficiale del partito. Ma la spaccatura, com'è noto, non attraversa solo la maggioranza. Il fatto, però, è che le divergenze all'interno del centrodestra tra favorevoli (Forza Italia) e contrari (i sovranisti) sembrano sfumare man mano che ci si allontana da Roma. L'interesse per il Mes, infatti, sembra essere trasversale tra i governatori, sebbene nessuno di quelli che appartengono alla Lega - nemmeno Luca Zaia - o anche a Fratelli d'Italia, abbia mai osato contestare pubblicamente la linea di netta opposizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I toni usati in tutte queste settimane, però, sono stati ben diversi da quelli tranchant sentiti dai loro leader.

Come più volte ribadito da Silvio Berlusconi, invece, i governatori forzisti - come Jole Santelli, Alberto Cirio, Vito Bardi- si sono schierati a favore della richiesta dei fondi. Il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, sebbene alla guida di una coalizione di centrodestra, ne ha fatto soprattutto una questione di ripartizione, invitando i colleghi del Sud a fare fronte comune per non essere penalizzati a favore del Nord.

Come altri governatori, il presidente della Liguria Giovanni Toti non mette in dubbio che quei soldi servano, ma ritiene essenziale che ci siano «regole di spesa» per poterli utilizzare utilmente.

