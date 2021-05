Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA C'è sempre uno scollamento tra gli annunci delle autorità centrali (Aifa, Ministero della Salute, commissario per l'emergenza) e le scelte delle Regioni. Ieri il commissario Francesco Figliuolo ha fatto sapere: «Da lunedì saranno aperte le vaccinazioni agli over 50». Ma senza aspettare il suo via libera, alcune Regioni - come la Lombardia - sono già partite da settimane con i cinquantenni. Il Lazio proprio stanotte apre già...