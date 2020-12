IL CASO

ROMA Aveva annunciato Matteo Salvini che sarebbe andato al Colle, per infornare il presidente Mattarella che la situazione è grave in Italia, secondo lui, non solo a causa del Covid ma anche dell'atteggiamento che nei confronti della crisi da Covid in campo economico e sociale il governo Conte sta tenendo. La preoccupazione della Lega infatti è al massimo e dicono ai vertici del partito: «Siamo subissati di messaggi di disperazione che arrivano da parte di tutte le categorie di lavoratori italiani e di precari e di disoccupati, che si trovano in grave difficoltà per colpa dell'incapacità dell'esecutivo e di questa maggioranza di Palazzo che non rappresenta la maggioranza degli italiani». E insomma, oggi Salvini è salito sul Colle. Ed è stato ricevuto dal Capo dello Stato.

Secondo quanto si apprende da fonti leghiste, il leader del Carroccio aveva chiesto l'incontro per discutere del nuovo decreto immigrazione, che rischia - secondo lui - di bloccare i lavori del Parlamento in un momento particolarmente delicato per il Paese. Decreto sicurezza che ieri è stato approvato dalla Camera e che ora è pronto a passare all'esame del Senato, per il varo definitivo. E se a Montecitorio è andato tutto liscio per la maggioranza rossogialla, non così sarà - secondo gli esperti del pallottoliere - a Palazzo Madama. Ma questo si vedrà. Di fatto il nuovo decreto azzera tutta la politica di Salvini in fatto d'immigrazione.

Nel corso del colloquio con Mattarella, definito dai salvinisti «disteso e cordiale», il capo lumbard ha anche espresso preoccupazione anche per la situazione economica e sociale. In particolare sui temi della salute e della tutela di medici e infermieri, sulla scuola e la mancanza di personale e strutture adeguate, lamentando la mancanza di dialogo con le parti sociali e il Parlamento da parte del governo. Nell'inner circle di Salvini si parla di Conte e dei suoi ministri come degli «irresponsabili» che «stanno attaccati alla poltrona» facendo i loro interessi e non quelli degli italiani.

E ancora. La volontà di costruire della Lega e dell'intero centrodestra, proseguono le fonti della Lega, c'è sempre stata. E «la settimana scorsa questa volontà si è confermata nel voto unanime (ed apprezzato) sullo scostamento di bilancio, ma la mancanza di dialogo da parte del governo e l'insensata scelta di forzare i tempi sul tema immigrazione, rischiano di vanificare ogni volontà di collaborazione».

Matteo è solo di lotta. Mentre Berlusconi è di lotta e di governo.

Mario Ajello

