IL CASOROMA Arriva la nuova fotografia dei lavori con più disparità uomo-donna. Una classifica allegata al decreto ministeriale appena approvato che come ogni anno dal 2013, dati Istat alla mano, individua puntualmente le categorie che possono sfruttare il bonus-occupazione previsto dalla Legge Fornero. Si tratta di uno sgravio del 50% per l'assunzione di donne in settori con un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, rispetto alla media (pari al 9,9% nel 2016), previsto anche per l'assunzione di donne disoccupate residenti in aree...