IL CASO

ROMA Antonino Spirlì, il presidente leghista facente funzioni della Regione Calabria, ha annunciato che le elezioni regionali calabresi previste per il 14 febbraio saranno posticipate a causa della pandemia da coronavirus. Spirlì che nelle ultime settimane aveva assicurato che si sarebbe votato a febbraio ha sottolineato che la nuova data sarà comunicata a breve e ha aggiunto: «Quello che è sicuro è che non voteremo il 14 febbraio. Non siamo così scriteriati da mandare i calabresi al voto» con i dati della pandemia che stanno peggiorando. Il presidente si è spinto a parlare di un indice Rt (quello della velocità di diffusione del virus) salito quasi a quota 2 che non risulta, ma effettivamente ieri il rapporto fra nuovi casi (345) e i tamponi molecolari registrati (1.903) è salito al 18,13% ben oltre la media del 14% registrata a livello nazionale. Nel rapporto fra positivi e tamponi che gli addetti ai lavori chiamano incidenza la Calabria è la quinta Regione italiana dopo Emilia, Veneto, Puglia e Piemonte. Le nuove elezioni in Calabria si sono rese necessarie in seguito alla morte, a ottobre, di Jole Santelli, che era stata eletta presidente della Regione nel febbraio 2020.

EFFETTI COLLATERALI

La presa di posizione di Spirlì, ma anche i dati sull'aumento dei contagi e i tempi più lunghi del previsto per le vaccinazioni a causa del probabile ritardo dell'arrivo del farmaco AstraZeneca, potrebbero mettere a rischio anche le importanti elezioni comunali, a partire da quelle di Roma, Milano previste per la primavera.

Le urne dovrebbero aprirsi anche a Torino, Bologna, Napoli, Trieste e poi in città di peso come Salerno, Latina, Novara, Varese, Pordenone e molti grossi centri. Le amministrative dunque dovrebbero coinvolgere 6 capoluoghi di Regione e 14 di Provincia e complessivamente circa 10 milioni di italiani

Le comunali sono molto attese anche sul piano politico oltre che su quello amministrativo perché potrebbero trasformarsi in un banco di prova di una possibile alleanza fra centro-sinistra e M5S o almeno quella parte del Movimento che fa capo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Pd, grillini, Lega e FI hanno già, in diverse circostanze, ipotizzato un rinvio a dopo l'estate, che consentirebbe di rimandare la scelta dei candidati che ancora, in molti casi a partire dalla Capitale, non ci sono o (è il caso della Raggi) creano non pochi problemi sul piano delle alleanze. Solo Giorgia Meloni fino a questo momento si è espressa con nettezza contro il rinvio.

Al momento queste elezioni amministrative dovrebbero svolgersi fra il 15 aprile e il 15 giugno. Sono coinvolti 1.263 comuni ma probabilmente l'elenco di allungherà perché si aggiungeranno altre eventuali amministrazioni i cui consigli saranno sciolti entro il 24 febbraio. Complessivamente sono 1.090 i comuni coinvolti (86,3% del totale) distribuiti nelle Regioni a statuto ordinario, mentre 173 si trovano in quelle a statuto speciale.

D.Pir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA