IL CASO

ROMA Antivirali, anestetici e antibiotici. Negli ospedali cominciano a scarseggiare. E, insieme a questi, anche tutti quei medicinali che fino ad oggi sono stati utilizzati per malattie non infettive e oggi si rivelano utili contro il Covid-19.

L'annuncio arriva dall'Agenzia italiana del farmaco: «L'improvviso incremento della domanda ha generato delle carenze per le quali si stanno definendo con le aziende delle soluzioni eccezionali ed emergenziali». L'allargarsi dell'epidemia e il numero crescente di casi in Europa sono ora colpevoli del precipitare di una situazione che, pur con un difficile equilibrio, stava reggendo.

LA RICHIESTA

Di fatto, alla massiccia e improvvisa richiesta di farmaci propri delle rianimazioni si è aggiunto un ampio ventaglio di antivirali destinati, per esempio, ai pazienti con Aids, un biologico indicato per la più diffusa malattia reumatica, l'artrite e l'antidoto (in Italia non è commercializzato) contro il virus Ebola. Da qui, l'esigenza di razionalizzare le scorte in modo che arrivino nelle quantità corrette in ogni ospedale e l'obbligo di produrre più farmaci.

«Ci stiamo provando con tutti i mezzi che abbiamo - fa sapere Massimo Scaccabarozzi presidente di Farmindustria - Vale la pena specificare una cosa: la carenza non è la mancanza. Eravamo pronti a fronteggiare un uso normale di medicinali, per il numero di pazienti in Italia, con delle scorte in più ma allargandosi la richiesta di molti prodotti, anche fuori dalle indicazioni approvate, è chiaro che il sistema nel breve sta dando problemi. Stiamo gestendo la situazione. E raccomandiamo vivamente che la distribuzione avvenga a tutti, anche se non di grandi quantitativi, altrimenti alcuni centri potrebbero restare scoperti».

L'ESTERO

Oltre l'elevato numero di ricoverati a far mutare la situazione è stata anche la diffusione del virus negli altri Paesi europei. «Durante i primi giorni dell'infezione da Covid-19 a molte aziende è stato dato il permesso di far arrivare in Italia i farmaci prodotti per l'estero visto che la situazione, oltre i nostri confini, sembrava più tranquilla - spiega Marcello Pani direttore Farmacia ospedaliera Policlinico universitario Gemelli Irccs - e questo, ora, non può più accadere. Ovunque, come previsto, si cominciano a contare i casi. Inoltre va ricordato che alcuni medicinali sono destinati ad una fetta di popolazione molto piccola rispetto ad un fenomeno di questo tipo. E quindi, anche la produzione, può far fatica a tenere il passo. Va fatto un uso molto razionale in attesa dei nuovi carichi».

Anche dallo Spallanzani è stato lanciato l'allarme. «Abbiamo bisogno che soprattutto i farmaci sperimentali vengano approvvigionati».

L'Aifa mette inoltre in guardia dalle possibili truffe online: la rete si sta popolando di offerte. È stato oscurato un sito web che proponeva medicinali anti Covid-19: i promotori sono stati indagati per truffa aggravata. Veniva pubblicizzato e commercializzato un antiretrovirale da utilizzare per il contrasto al coronavirus. Il medicinale, di produzione estera, era messo in vendita al prezzo di oltre 640 euro per ogni confezione da 120 pillole.

