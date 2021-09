Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Anche mamma e papà, d'ora in poi, per entrare a scuola dovranno esibire il Green pass: per i colloqui con i docenti, per portare un quaderno dimenticato a casa o una giustificazione all'ultimo minuto. Insomma, se mamma e papà non hanno la certificazione verde restano fuori da scuola. E vale per chiunque debba entrare in un istituto scolastico: lo prevede il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri che, di fatto,...