ROMA Altro che Puglia felix. La maggioranza di governo va in frantumi: il sottosegretario agli Esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, annuncia che si candiderà governatore con questo presupposto: essere alternativo alla destra, ai 5 Stelle e al presidente uscente Michele Emiliano. «Il vero progressista sono io».

E così il quadro si annuncia più frastagliato che mai, così come la riconferma dell'esponente dem. Che ora si complica, anche perché il centrodestra sembra convergere alla fine su Raffaele Fitto, dopo le tensioni di queste ultime settimane. Lo strappo di Scalfarotto, che prima dell'emergenza coronavirus aveva anche annunciato le sue dimissioni dalla Farnesina in polemica con il ministro Luigi Di Maio, scuote il governo (la Puglia è anche la terra natia del premier Conte).

E, contemporaneamente, si porta dietro Azione di Carlo Calenda e i radicali di +Europa. Una situazione che fa scattare l'allarme al Nazareno, già in fibrillazione per l'assalto di pezzi della minoranza al segretario Nicola Zingaretti. ««Italia Viva apre la porta al rischio della vittoria dei populisti in Puglia. Questa è la verità che capiscono tutti. Ricordo a Rosato che Scalfarotto è membro del Governo grazie ai voti dei 5 stelle, fa il sottosegretario del più autorevole ministro dei 5 stelle di un Governo voluto peraltro dal leader di Italia Viva», dice il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo. Che aggiunge: «Contraddizioni imbarazzanti. In Puglia l'unica candidatura competitiva contro i populisti è quella di Michele Emiliano: indebolirla li aiuta». Ma ormai il clima è questo. Con la maggioranza di governo in tilt e il centrodestra che inizia a cogliere la portata di una vittoria non più impossibile all'orizzonte.

Il tema di fondo rimane il rapporto con M5s, anche in vista delle prossime Regionali, dove Iv annuncia con Ivan Scalfarotto di correre da sola in Puglia, e in vista delle amministrative del 2021 quando si voterà a Torino, Milano, Roma e Napoli.

Un altro rebus è rappresentato dalla Liguria, dove Pd e M5S ancora non riescono a trovare un'intesa. Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva rivendica la corsa in solitaria: «Quella di Scalfarotto non è una candidatura contro qualcuno, è una candidatura alternativa ai populismi, sia quello di Emiliano, sia quello di M5s sia quello della destra»

