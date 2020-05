IL CASO

ROMA Altri 456 boss, ristretti al 41 bis, o in regime di Alta sicurezza, hanno presentato istanza di scarcerazione per il rischio coronavirus. Emerge della nota inviata dal vicecapo del Dap, Roberto Tartaglia, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ed emerge anche dagli atti della Commissione nazionale antimafia che sta indagando sul caso. Due sere fa la Commissione si è riunita per fare il punto sulla situazione. È stata chiesta l'audizione del ministro Bonafede, che ha preso tempo: si presenterà dopo l'ufficializzazione dell'insediamento di Dino Petralia al vertice del Dap.

GLI ELENCHI

Ma durante la stessa riunione è emerso anche che la situazione potrebbe essere ancora più grave di quella rappresentata finora. Perché l'elenco dei 376 tra mafiosi, killer e trafficanti di droga che sono già tornati a casa, potrebbe non essere definitivo. Ci sarebbero altri detenuti scarcerati in precedenza e altri che potrebbero essere usciti di prigione in questi giorni: la lista non parte da inizio lockdown e, soprattutto, arriva solo al 25 aprile. La commissione ha chiesto di acquisire tutti gli elenchi, compreso l'ultimo, quello dei 456 boss che, appunto, vorrebbero lasciare il carcere. Nella relazione di Tartaglia si legge che, di questi, «225 sono detenuti definitivi». Sono state acquisite anche tutte le circolari del Dap, con le quali veniva data disposizione ai dirigenti delle carceri di segnalare ai magistrati di sorveglianza reclusi a rischio contagio. Un dato viene considerato grave: in 63 sono usciti di prigione senza nemmeno fare richiesta, proprio sulla base di queste segnalazioni. Oltre a Bonafede, la commissione non ha ancora sentito nemmeno l'ex capo del Dap, Francesco Basentini, che ha rassegnato le dimissioni proprio a causa dello scandalo e con il quale c'era stato un fitto scambio di lettere per chiedere informazioni sulle scarcerazioni. È il 22 aprile quando il presidente della Commissione, Nicola Morra, gli scrive per la trasmissione «di tutti i riferimenti, e se del caso anche i fascicoli personali, dei detenuti, a procedimenti esitati in decisioni della magistratura di sorveglianza incidenti sul regime detentivo di persone chiamate a scontare la pena per reati di cui all'articolo 4 bis». Morra domanda anche di «se vi siano state determinazioni che abbiano inciso su uno o più detenuti sottoposti alle misure di cui all'articolo 41 bis». Due giorni dopo, torna a chiedere «i dati di cui dispone il Dipartimento». Passano altri due giorni e Basentini risponde. Ma il 29 aprile, la Commissione chiede «i documenti relativi alle modifiche del regime intramurario per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis». Vengono sollecitate anche notizie sulle scarcerazioni dei boss al 41 bis: «Alcuni commissari si sono vivamente lamentati del fatto che non sia pervenuta risposta alla richiesta di acquisizione dei dati da me avanzata il 22 aprile». La risposta arriva solo il 29 aprile.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

