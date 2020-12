IL CASO

ROMA Alla fine, l'assist per spingere la Penisola verso la zona rossa nei festivi e pre-festivi di questo periodo natalizio, è arrivato all'ala rigorista dell'esecutivo da parte dei governatori. In soccorso dei ministri Speranza, Boccia e Franceschini - che fino ad ora non erano riusciti ad imporsi - ieri mattina si è infatti alzata la barriera delle Regioni. Con Veneto, Lazio, Molise e Puglia schierati a favore di nuove restrizioni e Friuli Venezia Giulia (sì ma dopo il 26), Abruzzo e Umbria più caute ma che comunque non si sono messe di traverso, l'ago della bilancia ha ripreso a pendere pesantemente verso le chiusure.

IL NO DI TOTI

Nel corso dell'incontro convocato per discutere dell'evoluzione del piano vaccinale, ai territori è stato chiesto «un parere sulla necessità di ulteriori misure per Natale». A riassumere il tutto è uno dei pochi governatori che si è invece opposto alla stretta, il ligure Giovanni Toti. «Alcuni governatori, tra cui l'amico Zaia, si sono espressi a favore dell'irrigidimento della situazione - ha spiegato a L'aria che tira su La7 - Io ribadisco che ci siamo dati regole il 3 di dicembre di quest'anno, non dell'anno scorso, per affrontare questo Natale, con la divisione del Paese in zone. Mi pare funzioni: non possiamo cambiare le regole ogni 6 ore». Dello stesso avviso Francesco Acquaroli. Il governatore delle Marche ha infatti smentito di essersi schierato a favore della serrata, anzi. «Le mie affermazioni sono state di altro tipo» ha precisato, staccandosi dal fronte idealmente guidato da Luca Zaia e a cui si è iscritto anche il Lazio con le dichiarazione dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: «Sono d'accordo a un zona rossa estesa in tutta Italia» ha chiarito intervenendo alla presentazione dei nuovi posti letto in terapia intensiva allo Spallanzani di Roma. Accanto a D'Amato e Zaia anche il pugliese Michele Emiliano (una stretta «è l'unico modo per non rischiare dal 7 gennaio in poi una esplosione dei contagi» Covid) in uno schieramento inedito e stranamente compatto rispetto ai dissidi degli ultimi mesi.

Francesco Malfetano

