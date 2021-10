Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA A quasi un anno dall'approvazione alla Camera (era il 4 novembre 2020), il ddl Zan atterrerà domani in Senato per affrontare la tagliola leghista. Cioè il voto a scrutinio segreto voluto dal Carroccio e Fdi che definisce l'ammissibilità all'esame degli articoli del disegno di legge. In pratica dopo mesi di pressing, ripicche, rimpalli e resistenze a palazzo Madama il testo contro l'omotransfobia diventato ormai iconico per il...