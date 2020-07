IL CASO

ROMA A pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio, il primo dall'inizio della pandemia in cui i leader dell'Unione si rivedranno faccia a faccia, la notizia del premier Conte che il 26 febbraio lancia, inascoltato, un sos all'Europa per chiedere aiuto agli altri paesi membri sembra un dettaglio, anzi preistoria, roba superata. E invece quell'appello inascoltato, raccontato ieri dal quotidiano britannico Guardian, è la rappresentazione plastica di quel preciso momento in cui l'Italia che triplica di giorno in giorno il numero dei contagiati e inizia a contare i morti di Covid-19, scopre da un giorno all'altro di essere vulnerabile e isolata.

Il messaggio di Conte passa a Bruxelles, ma nessuno risponde come testimonia al Guardian, Kanez Lenarcic, il responsabile per la gestione delle crisi per la Commissione europea: «Nessuno tra gli Stati membri ha risposto alle richieste dell'Italia a alla richiesta di aiuto della Commissione».

RISPOSTE MANCATE

Questo è il punto: l'Italia chiama, ma gli altri Stati restano indifferenti. A fare da cerniera la Commissione Europea che però ha le armi spuntate, mancando del tutto la competenza della salute, che è in capo a ciascun Paese e che per attivare dei meccanismi di solidarietà ha tempi lunghi. «Innanzitutto la richiesta di Conte che non è stata accolta dai singoli Paesi, ha però messo in moto un meccanismo di mutuo soccorso da parte della Commissione Ue, che ha fatto sforzi enormi - racconta Walter Ricciardi, consigliere senior del ministro della Salute, Roberto Speranza - Ricordiamo che paesi come Francia e Germania hanno chiuso in quei giorni le esportazioni di forniture sanitarie. Ogni Stato è egoista e fa fatica a cedere un pezzetto di potere alla Commissione, un po' come avviene da noi in Italia da parte delle Regioni rispetto allo Stato centrale. L'articolo inglese è corretto, ma il titolo è fuorviante, perché sono stati i singoli Paesi a ignorare l'Italia e non le istituzioni Ue, che al contrario hanno fatto ogni sforzo e ottenuto risultati senza precedenti. Purtroppo i meccanismi della Commissione vanno attivati dagli Stati membri e i tempi sono lunghi».

Dopo questa crisi la salute può diventare un asset europeo? «Sulla salute i paesi sono riluttanti a cedere potere, però la cosa importante da dire è che l'Italia se l'è cavata da sola. Ma abbiamo messo in moto un meccanismo virtuoso per cui gli altri ci seguono», conclude Ricciardi.

Nel frattempo è stato attivato un sistema di joint procurement a livello europeo per cui tutti i dispositivi di protezione individuale, i ventilatori (e il vaccino, quando sarà disponibile) sono stati acquistati e disponibili per i Paesi che ne hanno bisogno.

Vale però la pena riavvolgere il nastro e ritornare alla fine di febbraio. In quelle settimane in Europa la percezione della gravità della situazione manca quasi del tutto: il coronavirus è un problema della Cina e dell'Italia. Il nostro Paese che già da un mese ha chiuso i voli con la Cina, chiude le zone rosse e attrezza reparti straordinari da un giorno all'altro, appare una solitaria Cassandra inascoltata profetessa di sventura. «È stato un atteggiamento di poche settimane - spiega la deputata trentina Emanuela Rossini (Gruppo Misto), membro della Commissione Politiche dell'Unione europea - all'inizio gli altri Paesi erano perplessi, pensavano che noi esagerassimo a chiudere invece, una volta capita la gravità della situazione, è scattato il panico. Poi è intervenuta la Commissione europea a marzo che ha attivato meccanismi di cooperazione. Oggi tutti riconoscono all'Italia di essere stata un modello di riferimento per organizzazione e resilienza. Parlare oggi di assenza dell'Europa è fuori dalla storia. Per la prima volta ci sono fondi e piani di riforma per tutti i Paesi, questa è l'attualità».

Lucilla Vazza

